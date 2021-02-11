من أول 3 دول بالعالم.. وزيرة الصحة تعلن مفاجأة عن كورونا..فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة تضع جميع السيناريوهات للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.





وأضافت وزيرة الصحة، إن مصر كانت من أول ثلاث دول بالعالم، استجابة لـ نداء منظمة الصحة العالمية بخصوص الإجراءات الاحترازية بكورونا.





وأشارت إلى أن مطار القاهرة كان من أول ثلاثة مطارات استجابة لـ منظمة الصحة العالمية، وأكدت أن مصر اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع الفيروس.





وتابعت أنه من المتوقع حدوث زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر أبريل، لافتة إلى أن الموجة الأولى فى مصر كانت بداية الذورة فيها هى نهاية أبريل 2020، فإذًا من المتوقع أن يكون هناك زيادة فى الأعداد فى نهاية أبريل القادم.





وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب الشفاء بكورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 77.7% بعد تسجيل 133331 حالة تعافي حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها مصابة بكورونا، تأتي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال كلمتها أمام جلسة إعلامية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا فى إفريقيا، وعرضتها فضائية "إكسترا نيوز".



