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رياضة

أول تعليق من محمد الشناوى بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:24 م
صدى البلد
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أبدى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى سعادته بتتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى كاس العالم للاندية بعد الفوز على بالميراس 3 / 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

 

وقال الشناوى بعد المباراة : " الحمد لله على هذا الانجاز .. هنبنى على هذا الانجاز فى السنوات القادمة .. البطولة هديتنا للجماهير فهم أصحاب الفرحة .. الجماهير هى التى تقدر قيمة واسم النادى".

 

وتابع الشناوى: لست أنا البطل الوحيد فى المباراة فكل الزملاء واللاعبين أبطال خاصة أنهم من قادوا الفريق الى الوصول بالمباراة الى ركلات الترجيح وبذلوا مجهود كبير طوال البطولة.

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