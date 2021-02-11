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أخبار البلد

إنطلاق بطولة الجمهورية للتنس بنادي التوفيقية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:49 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
انطلقت اليوم بطولة الجمهورية للتنس المقامة على ملاعب نادي التوفيقية و تعد بطولة الجمهورية للتنس من أقدم وأعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد اللاعبين المشاركين (من 800 إلي 1000) لاعب ولاعبة يمثلون جميع نوادي الجمهورية .

 وتم تحديد موعد إقامة بطولة الجمهورية للتنس لجميع المراحل السنية من الفترة  11 فبراير الى 24 من نفس الشهر 2021 ،حيث تتضمن البطولة جميع المصنفين الأوائل علي مستوي الجمهورية.
و تقام البطولة على ( 9 ) ملاعب . 


و بدأت البطولة اليوم بعدد 48 مباراة بدء من الساعه 3 عصرًا  و حتى الساعة 9 مساءً بإجمالي 96 لاعبا و لاعبة .

وتمثل عدد مسابقات البطولة جميع المراحل السنية 12،14،16، 18سنة ، عمومي (رجال – سيدات) ،بالإضافة إلي المراحل السنية ( 8 ، 9 ، 10 ناشئين وناشئات )، مسابقات الزوجي للناشئين والناشئات.
وقال باسل رحمي رئيس مجلس إدارة نادي التوفيقية للتنس ان اهمية هذه البطوله تأتي لكونها تصنيف (  GA  ) وهي أعلي تصنيف على مستوي الجمهورية في بطولات التنس.

ويشارك في البطولة عدد 25 حكم من درجات مختلفة فيمثل رئيس حكام البطولة الكابتن  شريف عبد الرحمن و حكم عام البطولة الحكم الدولي طارق ماهر ,و مدير البطولة الكابتن محمد رضوان .
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