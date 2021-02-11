لسه اللي جاي احلى.. رانيا فريد شوقي تهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "مبروووووك لمصر احبيبي يا شناوي ربنا يحميك ومبروووووك للاهلي رجاله وشرفتونا ومبروووووك يا بيبو ولسه اللي جاي احلي بإذن الله 💪💃😍🇾🇪".









وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



