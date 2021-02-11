سكودا تزيح الستار عن موديل فابيا 2021.. تعرف على مواصفاتها.. صور

أزاحت سكودا الستار عن أول صور تشويقية لموديل فايبا الجديدة، والتي سيتم الكشف عنها لأول مرة في العالم هذا الربيع، وستكون موديل فابيا 2021 مدمجة، ومن المتوقع أن يكون تصميمها جنبا إلى جنب بمفهوم فيجن آراس 2018.
وستعتمد السيارة على منصة PQ26، القديمة، وستتوفر فيها مجموعة متنوعة من محركات البنزين، منخفضة الانبعاثات من مجموعة EVO، وهي التابعة لمجموعة VW، ومن المفترض أن الهيكل الجديد سيكون متوافق مع انواع معدات التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة مساعدة السائق.
وسيكون للسيارة بصمة إجمالية أكبر، وستتمتع السيارة بمساحة محسنة للساق والرأس لركاب المقعد الخلفي، مع سعة صندوقية زادت، وذلك وفقا لسكودا، ووفقا للتقارير ستنضم فابيا إلى فئة الهاتشباك ذات الخمسة أبواب.
ومن المعروف أن سكودا أوتو تعتبر شركة تشيكية، ويقع مقرها في الجمهورية التشيكية، وأصبحت سكودا إحدى الشركات لمجموعة فولكس فاجن في عام 1991، والتي تتضمن أيضا ماركات سيارات فولكس فاجن ،أويد أيه جي ، بنتلي موتورز المحدودة ، وسيارات بوجاتي.
وستعتمد السيارة على منصة PQ26، القديمة، وستتوفر فيها مجموعة متنوعة من محركات البنزين، منخفضة الانبعاثات من مجموعة EVO، وهي التابعة لمجموعة VW، ومن المفترض أن الهيكل الجديد سيكون متوافق مع انواع معدات التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة مساعدة السائق.
وسيكون للسيارة بصمة إجمالية أكبر، وستتمتع السيارة بمساحة محسنة للساق والرأس لركاب المقعد الخلفي، مع سعة صندوقية زادت، وذلك وفقا لسكودا، ووفقا للتقارير ستنضم فابيا إلى فئة الهاتشباك ذات الخمسة أبواب.
ومن المعروف أن سكودا أوتو تعتبر شركة تشيكية، ويقع مقرها في الجمهورية التشيكية، وأصبحت سكودا إحدى الشركات لمجموعة فولكس فاجن في عام 1991، والتي تتضمن أيضا ماركات سيارات فولكس فاجن ،أويد أيه جي ، بنتلي موتورز المحدودة ، وسيارات بوجاتي.