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سيارات

بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:31 م
سكودا سوبيرب موديل
سكودا سوبيرب موديل 2021
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صبرى طلبه
تمكنت شركة سكودا من احتلال مكانة فريدة داخل الأسواق العالمية للسيارات خاصة السوق المصري، وذلك عبر إصداراتها المتعددة مثل أوكتافيا، وسكالا، والنسخة الرياضية متعددة الاستخدام كودياك، ومن أبرز إصدارات عائلة سكودا، تأتي الأيقونة الأنيقة سوبيرب بإطلالة 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

تأتي سكودا سوبيرب موديل 2021 عبر إصدارين من المحركات، الأول سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 150 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، يجعلها تنطلق من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم، في غضون فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية.

بينما جاء المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 220 حصانا، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، وتستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، وتمكنت تلك القدرات من تحقيق قوة تسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم في غضون 5.9 ثانية فقط.

تمتعت سكودا سوبيرب موديل 2021 بالعديد من وسائل الحماية والأمان والتي تشمل، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوازن الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية.

السعر الرسمي للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 505 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل AMBITION 2021 محرك 1400 سي سي  تيربو بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SPORT LINE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 630 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل  AMBITION 2021 محرك 2000 سي سي تيربو  بسعر 699.999 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021  SPORTLINE PERFORMANE  محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 830 ألف جنيه.
بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021
بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021
بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021
بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021
بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021
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