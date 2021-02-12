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تعليم

القومي للبحوث الفلكية: مرور المشترى ونيبتون من مركز القمر في هذا التوقيت

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الظواهر التي نشهدها اليوم في سماء القاهرة .

حيث يبعد كوكب "نيبتون" 4.32 درجة شمالا من مركز القمر ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً ، كما يمر كوكب "المشترى" على مسافة 4.21 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد في تمام الساعة الثامنة مساءً .

و أشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق ، أن جميع هذه حركات الكويكبات سنشهدها في سماء القاهرة .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها لا تشكل تهديدًا على كوكبنا ، لأنها تمر على مسافات آمنة جدا من الأرض .

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن العديد من الظواهر الفلكية التي شهدناها يوم أمس الخميس الموافق 11 من فبراير الجاري .

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حيث كان هناك مرورًا لكوكب "إيريس" على مسافة 9.13 درجة شمالا من مركز القمر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا ، وكذلك مرور كوكب الزهرة على مسافة 4.81 درجة جنوبًا من مركز كوكب عطارد ، في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم .

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