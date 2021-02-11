وفد التخطيط يتفقد قرية الشيخ مسعود بالمنيا ضمن حياة كريمة

توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية إلى قرية الشيخ مسعود؛ وذلك عقب زيارة قرية كفر المغربي بمحافظة المنيا.





تأتي الزيارة في إطار جولة الوفد الميدانية لمحافظة المنيا والتي تستمر لليوم الثاني على التوالي بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.





وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة أن قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة والتي يبلغ عدد سكانها 23 ألف نسمة؛ يبلغ عدد التدخلات فيها 14 تدخل تشمل تركيب أسقف لعدد 73 منزل، وتركيب عدد 171 وصلة مياه 171، ومد شبكات مياه شرب، بالإضافة إلى إحلال كلي للوحدة الصحية بالقرية وتركيب عدد 145 عمود إنارة، فضلًا عن تركيب عدد 5 محولات كهرباء.





وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أن تكلفة المشروعات المنتهية تصل إلى 33.5 مليون جنيه، وبتكلفة كلية لكل المشروعات 35 مليون جنيه.





وتضمنت زيارات اليوم تفقد قرية كفر المغربي، والتي تصل تكلفة المشروعات المنتهية به إلى 31.5 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى 63 مليون جنيه، كما زار وفد الوزارة قرية أولاد الشيخ والتي تبلغ استثمارات المشروعات المنتهية بها نحو 54.1 مليون جنيه.



