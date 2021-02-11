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أخبار العالم

المكالمة المنتظرة.. البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من الاتصال بـ نتنياهو

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:54 م
نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن
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شيماء مصطفى
قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبًا.

ووفقُا لوكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في تصريحات صحفية، أن بايدن يتطلع للتحدث مع نتنياهو قريبًا؛ من الواضح أنه شخص تربطه به علاقة طويلة الأمد".

ولم تحدد المتحدثة موعد لهذا الحديث، الذي ينتظره رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولم يجر بايدن أي اتصال مع نتنياهو منذ توليه الحكم، وأدى إلى تكهنات حول مقاربته لإسرائيل.

ونشر الدبلوماسي الإسرائيلي داني دانون، رقم هاتف نتنياهو في تغريدة، مناشدا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال به، ما أدى إلى تعرضه للسخرية عبر الإنترنت.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كتب دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة عبر "تويتر" أن "بايدن اتصل بزعماء 10 دول مختلفة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، فهل حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة؟".

وأضاف دانون إلى تغريدته رقم هاتف قال إنه يخص نتنياهو، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن هذا الرقم قديم ولم يعد في الخدمة.

ودانون، الذي انتهت ولايته في يوليو، هو عضو في حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو لكنه ليس على قائمة الحزب في انتخابات مارس المقبلة، وقد قرر حزبه، قبل ساعات من التغريدة، إقالته من منصبه كرئيس لليكود العالمي، بعد خلاف داخلي حول المنصب.

وقال موقع "زمان يسرائيل" إن البعض في حزب "الليكود" يعتقدون أن دانون أصدر التغريدة لإحراج نتنياهو وحثه على تعيينه في منصب جديد.

وقد اكتسبت تغريدة دانون بالفعل بعض الاهتمام من الدبلوماسيين والمراسلين والشخصيات العامة الأخرى، إذ تمت إعادة التغريدة أكثر من 1000 مرة، بما في ذلك من قبل جيك تابر من قناة "سي إن إن"، وكذلك من قبل الممثل سيث روجن.

وردا على تغريدة دانون، كتب "جيرار أرو" مبعوث فرنسا السابق إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، "مثل فرنسي: عندما تخونك زوجتك، لا تصرخ بذلك من فوق الأسطح".

بدوره، كتب أوفير أفيران، القنصل العام السابق لإسرائيل في جنوب شرق الولايات المتحدة، إلى دانون: "أنت مصدر إحراج لنا في إسرائيل. ليس لديك أدنى فكرة عما تعنيه الدبلوماسية".
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