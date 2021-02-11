محافظ أسيوط: 149 قرية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.. فيديو

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن نصيب المحافظة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، 7 مراكز تضم 149 قرية، وذلك من أصل 11 مركزا.









وأضاف عصام سعد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العمل في المبادرة بدأ بالفعل في مركز ساحل سليم، من أجل تطوير وتنفيذ احتياجات القرية والأهالي.









وتابع محافظ أسيوط، أن أهالي القرى هم من يحددون احتياجاتهم، في مجالات الصحة والتعليم والطرق وشبكات الكهرباء والصرف الصحي وتأهيل المنازل، وجميع احتياجات البنية التحتية.