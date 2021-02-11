شادي محمد: الأهلي يؤكد موقعه فى المنافسات العالمية

قال الكابتن شادي محمد نجم الأهلى ومنتخب مصر، إن لاعبي النادي الأهلى حققوا انتصارا قويا على فريق بالميراس البرازيلي، موضحًا أن الشباب يحققون ثالث العالم وهم فى بداية المشوار.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن النادي الأهلى عربي أفريقي عالمي ويستحق اللعب فى العالمية.





ولفت إلى أن النادي الأهلى يلعب بقوة أمام أقوى فرق العالم، ولذلك نؤكد أن الأهلى واحد من أهم أندية العالم.





وأشار إلى أن اسم النادي الأهلى كبير، ويتردد فى العالمية، وأن الأهلى له جمهور فى جميع الدول وأوضح أن النادي الأهلى يسير فى الطريق الصحيح ويؤكد موقعه فى المنافسات العالمية.



