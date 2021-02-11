مستشفى المنصورة الدولى ينجح فى توسيع بالوني لمريض يعاني من انسداد بالأوعية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس عن نجاح فريق طبي من قسم جراحة الاوعية الدموية بمستشفى المنصورة الدولي بإجراء عملية توسيع بالوني لشرايين الطرف السفلي الأيسر لمريض يبلغ من العمر 68عاما يعاني من انسداد حرج في الأوعية الدموية الطرفية .





واضتف وكيل الوزارة انه تم التدخل الطبي السريع عن طريق القسطرة الطرفية داخل وحدة القسطرة التداخلية بالمستشفى وتم استعادة وتقوية الدورة الدموية المغذية للساق بنجاح وخرج المريض من العمليات بحالة مستقرة.



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي بقيادة الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى و الفريق الطبى المكون من الدكتور هاني حسني اخصائي جراحة الاوعية الدموية والدكتور على البرادعي اخصائي جراحة الاوعية الدموية والدكتور ماجد عبد الله طبيب زمالة جراحة الاوعية الدموية واخصائيو التمريض وأخصائي تصوير طبي واشعة والفريق المعاون بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.