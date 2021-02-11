ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستشفى المنصورة الدولى ينجح فى توسيع بالوني لمريض يعاني من انسداد بالأوعية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:57 م
مستشفى المنصورة الدولى
مستشفى المنصورة الدولى ينجح فى توسيع بالوني لمريض
Advertisements
همت الحسينى
 أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس عن  نجاح  فريق طبي من قسم جراحة الاوعية الدموية بمستشفى  المنصورة الدولي بإجراء عملية توسيع بالوني لشرايين  الطرف السفلي الأيسر لمريض يبلغ من العمر 68عاما يعاني من انسداد حرج في الأوعية الدموية الطرفية .

واضتف وكيل الوزارة انه تم التدخل الطبي السريع عن طريق القسطرة الطرفية داخل وحدة القسطرة التداخلية بالمستشفى وتم استعادة وتقوية الدورة الدموية المغذية  للساق بنجاح  وخرج المريض من العمليات بحالة مستقرة.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة  المستشفي بقيادة الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى و الفريق الطبى  المكون من الدكتور هاني حسني اخصائي جراحة الاوعية الدموية  والدكتور على البرادعي اخصائي جراحة الاوعية الدموية  والدكتور ماجد عبد الله طبيب زمالة جراحة الاوعية الدموية   واخصائيو التمريض  وأخصائي تصوير طبي واشعة والفريق المعاون  بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
مستشفى المنصورة الدولى ينجح فى توسيع بالوني لمريض يعاني من انسداد بالأوعية
مستشفى المنصورة الدولى ينجح فى توسيع بالوني لمريض يعاني من انسداد بالأوعية
مستشفى المنصورة الدولى ينجح فى توسيع بالوني لمريض يعاني من انسداد بالأوعية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. تركيب وصلة وريدية شريانية لمريض يعاني من فشل كلوي

إنهاء معاناة مريضة بفشل كلوي بمستشفى المنصورة الدولي

صحة الدقهلية تعلن خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد

إنجاز طبى جديد بمستشفى المنصورة.. تفاصيل

فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى بنجح فى فصل البلازما لحالة تعاني من التصلب المتعدد بالأعصاب

تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض من البتر

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بشرى لـ معلمي مصر.. حوافز وبدلات ومنح وزيادات بأمر السيسي

مادلين طبر تعجز عن منع دموعها على الهواء لهذا السبب.. فيديو

الاهلي يسعد جماهيره ببرونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس

موسيمانى يثير الجدل قبل دقائق من مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي

بعد إعلان الصحة توقعاتها لـ كورونا.. مخاوف من غلق المساجد في شهر رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة