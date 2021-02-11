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أخبار العالم

أمام قاضي التحقيق.. قائد الجيش اللبناني السابق يفجر مفاجأة بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:35 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
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محمود نوفل
نشر موقع mtv اللبناني تفاصيل المستند الذي أرسله القائد السابق للجيش اللبناني جان قهوجي إلى مديرية الجمارك العامة في أبريل 2016 بشأن مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في تفجير مرفأ بيروت في أبريل من العام الماضي. 

وأوضح الموقع اللبناني ان رد قهوجي جاء بناء علي استفسار بعثت به الجمارك اللبنانية الي الجيش اللبناني ما إذا كان الجيش في حاجة لمواد نيترات الامونيوم الموجودة في مرفأ بيروت من أجل صنع الاسلحة أو المتفجرات.

وكان رد "قهوجي" حينئذ بأن الجيش ليس في حاجة للمادة المذكورة بسبب كميتها الكبيرة ومحدودية استعمالها كما أنها تتحلل مع الزمن مما يشكل خطورة عند تخرينها لمدة طويلة كما ان لا قدرة لإتلافها أو التخلص منها. 

وجاء في الرد الذي حصل الموقع اللبناني علي نسخة منه: "تحيطكم قيادة الجيش أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الامونيوم داخل العنبر رقم 12، وندعوا التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة وفي حال عدم رغبتها بذلك إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها".

وكان قائد الجيش اللبناني السابق جان قهوحي قد مثل اليوم أمام القاضي فادي صوان بصفته شاهدا في قضية انفجار مرفا بيروت. 

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