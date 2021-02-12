ارتفاع نصيب الفرد في الاستثمار بنسبة 220%.. نواب: مصر حققت إنجازات اقتصادية هائلة رغم تحديات كورونا.. والدولة تسير بنجاح في طريق تحقيق التنمية المستدامة

أبو النجا المحرزي: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة زهو نادرة.. وكورونا عطلت مسيرته

عبلة الألفي: هناك انتعاشة كبيرة في الاستثمار المصري.. والاقتصاد يتحسن

علي نور: نسعى لرفع معدل النمو الاقتصادي .. والدولة حققت نجاحات غير مسبوقة





أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، امام مجلس النواب أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6%





وقالت: لولا جائحة كورونا لوصل معدل النمو إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.





وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصرية يمر بمراحل وفترات انتعاش، مشيرين إلى أن خطة الحكومة تسير بخطى ثابتة.





وفي هذا السياق، أشاد النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% و لولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، علاوة على القفزات فى النمو بالدولة والتي تأتي من المشروعات القومية الكبرى.





وأكد "المحرزي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة زهو ورخاء وتقدم نادرة على حد وصفه، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، أثر بالسلب على الخطة التي كانت تسير بها الحكومة لتحقيقها، وهذا حدث في مختلف دول العالم ومن أبرزها الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة أثبتت كفاءتها في وضع خطة واضحة تسير وتعمل على تحقيقها في مدة زمنية قياسية، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الإقتصادي حققت لمصر الرقي والتقدم التي كانت ترغب به.





ومن جانبه، علقت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6%، قائلة:"هناك انتعاشة كبيرة في الاستثمار المصري والاقتصاد يتحسن بصورة منتظمة".





وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحكومة وضعت خطة واضحة للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو وتقليل معدل التضخم علاوة على خفض معدل البطالة وفتح فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الخطة الموضوعة تتم بطريقة سلسة وتحقق نجاحات غير مسبوقة.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية الذين لهم نصيبا كبيرا في الإنجازات المتحققة على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات.

وبدوره، ثمن النائب علي نور، عضو مجلس النواب، مجهودات الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في العمل على تنفيذ خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي والعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي، قائلا:"نسعى لرفع معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والدولة حققت نجاحات غير مسبوقة".





وأوضح "نور"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت تطورات كبيرة في مختلف القطاعات والتي أنبأت بنجاح خطة الدولة والتي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لافتل إلى ضرورة السعي وراء معالجة خسائر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.



