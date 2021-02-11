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محافظات

الكشف على 607 مواطنين في ختام فاعليات أسبوع صفط تراب بالغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:27 م
الكشف على ٦٠٧ مواطنين
الكشف على ٦٠٧ مواطنين في ختام فاعليات أسبوع صفط تراب
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس ١١ فبراير ، ختام فاعليات ( مبادرة صفط تراب...بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة) والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية النادي النسائي الدولي، حيث تم توقيع الكشف على ٦٠٧ حالة ضمن القافلة الطبية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالغربية.


وأشار محافظ الغربية إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات ( الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة) وتم صرف علاج مجاني بالكامل لجميع المترددين وسط فرحة عارمة من أهالي القرية، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الأستاذ عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، أن مبادرة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة شملت تنظيم خمس قوافل ( بيئة ، زراعية،بيطرية،اجتماعية وطبية ) على مدار أسبوع.
الكشف على 607 مواطنين في ختام فاعليات أسبوع صفط تراب بالغربية
الكشف على 607 مواطنين في ختام فاعليات أسبوع صفط تراب بالغربية
الكشف على 607 مواطنين في ختام فاعليات أسبوع صفط تراب بالغربية
الكشف على 607 مواطنين في ختام فاعليات أسبوع صفط تراب بالغربية
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