الكشف على 607 مواطنين في ختام فاعليات أسبوع صفط تراب بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس ١١ فبراير ، ختام فاعليات ( مبادرة صفط تراب...بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة) والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية النادي النسائي الدولي، حيث تم توقيع الكشف على ٦٠٧ حالة ضمن القافلة الطبية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالغربية.









وأشار محافظ الغربية إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات ( الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة) وتم صرف علاج مجاني بالكامل لجميع المترددين وسط فرحة عارمة من أهالي القرية، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم.



