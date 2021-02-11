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كاهن كاتدرائية الإيمان والوطن بليبيا: إنتاج فيلم عن الشهداء قريبا.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:34 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد القس ابيفانيوس يونان كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا أنهم ينتظرون يوم 15 فبراير من كل عام لإحياء ذكرى شهداء مصر في ليبيا والذين استشهدوا على يد داعش.

وأضاف ابيفانيوس خلال لقاء لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه سيكون قريبا فيلم شهداء مصر في ليبيا، مشيرا إلى أنهم يعملون عليه خلال تلك الفترة.

وتابع كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا، أنهم على تواصل دائم مع أسر الشهداء، مؤكدا أنه يتم عمل اجتماع معهم كل يوم ثلاثاء لمعرفة مطالبهم، وأيضا اجتماع مع زوجات الشهداء وأبنائهم.

وأشار ابيفانيوس أنهم دائما يعملون على تقديم كل أشكال الدعم لأسر الشهداء.
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