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وزير قطاع الأعمال: ثمار إصلاح قطاع التأمين بدأت في الخروج للنور.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:17 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق
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محمد القاضي
قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن ثمار الإصلاح في قطاع التأمين بدأت في الظهور للنور، وحققنا نتائج جيدة خلال الفترة الماضية.


وأضاف وفيق خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم توظيف 20 اكتواريا في مقتبل العمر، وكان التوجيه في الجمعية العمومية ألا نبخل عليهم بالتدريبات اللازمة في كبرى المؤسسات الدولية.


وأشاد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، برئيسي الشركة القابضة للتأمين وشركة تأمينات الحياة، وكذلك جميع العاملين، لمجهودهم خلال الفترة الماضية في تطوير القطاع التأميني، مشيرا إلى أن  القطاع التأميني حقق نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهي ثمار التطوير والإصلاح في هذا القطاع.
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