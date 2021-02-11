الصناعة تبرئ عضوي غرفة الجيزة من المخالفات وتكتفي بعزل رئيسها

قررت اليوم لجنة الفصل في صحة عضوية أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية المشكلة وفقًا للقرار الوزاري لوزيرة التجارة وللصناعة رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠٢٠، حفظ التحقيقات التي تناولت مخالفات إدارية ضد كل من محمد هداية الحداد وأسامة الرفاعي عضوي مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية.





وتقدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة خلال العام الماضي بشكاوى ضد عادل عبد الفتاح ناصر رئيس الغرفة وعضوي مجلس الإدارة تتضمن مخالفات إدارية وأكتفت اللجنة في سبتمبر الماضي باسقاط عضوية رئيس الغرفة وبرأت ذمة عضوي مجلس الإدارة وذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة اليوم.





وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد قررت إحالة عادل ناصر واثنين من أعضاء الغرفه وهما اسامة الرفاعي ومحمد هداية الاعضاء بمجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة إلى اللجنه لإسقاط عضويتهم من الغرفه بناء على التقرير المحال إليها من اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة لفحص عدد من الشكاوى التي تم تقديمها الي الوزارة بسبب مخالفات إدارية.



