وزير قطاع الأعمال: طرح 25% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة.. فيديو

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه تم طرح أسهم من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، على ألا يكون الطرح للمستثمر الاستراتيجي، وإنما للاكتتاب العام.





وأضاف هشام توفيق خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القطاع التأميني حقق نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهي ثمار التطوير والإصلاح في هذا القطاع.





وأشار إلى أن ثمار الإصلاح في قطاع التأمين بدأت في الظهور للنور، وحققنا نتائج جيدة خلال فترة الماضية، موضحا أنه تم توظيف 20 اكتواري في مقتبل العمر، وكان التوجيه في الجمعية العمومية ألا نبخل عليهم بالتدريبات اللازمة في كبرى المؤسسات الدولية.





وأشاد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، برئيسي الشركة القابضة للتأمين وشركة تأمينات الحياة، وكذلك جميع العاملين، لمجهودهم خلال الفترة الماضية في تطوير القطاع التأميني، مشيرا إلى أن القطاع التأميني حقق نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهي ثمار التطوير والإصلاح في هذا القطاع.