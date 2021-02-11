ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال: طرح 25% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:45 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق
Advertisements
محمد القاضي
قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه تم طرح أسهم من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، على ألا يكون الطرح للمستثمر الاستراتيجي، وإنما للاكتتاب العام.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القطاع التأميني حقق نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهي ثمار التطوير والإصلاح في هذا القطاع.

وأشار إلى أن ثمار الإصلاح في قطاع التأمين بدأت في الظهور للنور، وحققنا نتائج جيدة خلال فترة الماضية، موضحا  أنه تم توظيف 20 اكتواري في مقتبل العمر، وكان التوجيه في الجمعية العمومية ألا نبخل عليهم بالتدريبات اللازمة في كبرى المؤسسات الدولية.

وأشاد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، برئيسي الشركة القابضة للتأمين وشركة تأمينات الحياة، وكذلك جميع العاملين، لمجهودهم خلال الفترة الماضية في تطوير القطاع التأميني، مشيرا إلى أن  القطاع التأميني حقق نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهي ثمار التطوير والإصلاح في هذا القطاع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لدعم التحول الرقمي.. تدشين مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال بالتعاون مع فودافون وفايبر مصر

وزير قطاع الأعمال: خطط عمل للشركات الأكثر تأثيرا في المجتمع

وزير قطاع الأعمال : تطوير شركة مصر للسياحة لتحقيق التنافس مع القطاع الخاص

4.1 مليار جنيه صافي ربح القابضة للتأمين وشركاتها التابعة خلال 2020/2019

محمد موسى: القابضة للتأمين تشهد تطويرا مؤسسيا وبشريا وتكنولوجيا هائلا

وزير قطاع الأعمال: ثمار إصلاح قطاع التأمين بدأت في الخروج للنور.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم

قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن النقل البحري للركاب مع مصر

من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري: برونزية المونديال ليست جديدة على الأهلي نادي القرن

الاهلي يسعد جماهيره ببرونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس

تعليق مدرب بالميراس بعد الهزيمة أمام الأهلي فى مونديال الأندية

أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور