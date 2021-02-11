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شاهد.. طفل ناجِ من عملية قلب لـ منى الشاذلى: بحبك .. والاعلامية ترد بقبلة على الهواء

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:12 م
منى الشاذلى
منى الشاذلى
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البهي عمرو
خصصت الإعلامية منى الشاذلى حلقة اليوم للحديث عن مستشفى الناس بـ منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية التى تقوم بعمل بعمليات قلب للأطفال.

قالت والدة طفل تم علاجه بالمستشفى ويدعي ياسين: "ان المستشفى يقدم الخدمات بالمجان للأسر، والأطفال تعالج بالمجان". 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "يا ريت تتبرعوا للمستشفى والمسئولين عن المستشفى يراعوا الله.. أنتو فى ايد أمينة".

وفى نفس السياق قال الطفل عمرو صاحب الـ عشر سنوات وهو من محافظة الفيوم، وضيف منى الشاذلى الذى تم علاجه بمستشفى الناس، إنه يحب الإعلامية منى الشاذلي، وردت منى عليه بقبلة على الهواء وقالت: "انت طفل لمض بس شياكة". 
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