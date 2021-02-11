بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقى بالمنيا بين سيارات ملاكى واخرى نقل محملة بالحديد تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود وفيات ومصابين.





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على الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث والجهات الامنية وتبين أن الحادث وقع بالطريق الصحراوي الشرقى بالقرب من الشيخ فضل ببنى مزار بين 3 سيارات ملاكى واخرى نقل بمقطورة محملة بالحديد.





وأسفر الحادث عن وفاة أزهار. أ. ع 45 سنة واحمد. ا. م 18 سنة ، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى بنى مزار المركزى ، وأصيب 9 آخرين وهم سيد.ع. ع 41 سنة ، ايهاب . ي. ح 41 سنة ، ابراهيم. م. م 55 سنة ، مصطفى. ا. م 9 سنوات وحبيبة. ا. م سنتان ، مريم. ا. م 3 سنوات ومقيمين القاهرة ، و ابراهيم. ع. س 30 سنة ومقيم اسيوط ، وليلى. د. م 35 سنة ومقيمة ابو قرقاص ، وسعيد. ت. ع 42 سنة ومقيم ابو قرقاص ، وتراوحت اصابتهم بين كدمات وسجحات ، وتم تحويلهم الى مستشفى التكامل.





وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.



