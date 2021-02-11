ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتحلوا صفة ضباط الشرطة.. ضبط المتهمين بسرقة سيارة نقل محملة بالسجائر في القليوبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:22 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهمين بسرقة حمولة سيارة نقل محملة بالسجائر. تلقى مأمور مركز كفر شكر بلاغا من سائق بشركة للسجائر يبلغ من العمر 39 سنة بسرقة السيارة قيادته حال سيره بطريق بدائرة المركز. 

وبالفحص والتحرى تبين أنه أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مستقلا سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء فوجئ باعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فاستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة.

وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق الـمشار إليه ودفعه خارج السيارة ولاذوا بالهرب والعثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثمانية متهمين (7عاطلين وسائق لأربعة منهم معلومات جنائية ). باستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين. 

وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه أحدهم وقيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي. 

وأرشدوا عن حمولة السيارة (كراتين السجائر المستولي عليها) داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى علية وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط المتهمين بالسطو على مصنع بالشرقية

حبس 3 لصوص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وخطف "خليجي" وسرقة أمواله

حبس عصابة سرقت معمل تحاليل بمدينة نصر

حبس شخصين انتحلا صفة رجال الشرطة وسرقا عربي الجنسية بمدينة نصر

الأمن يضبط المتهمين بسرقة سيارة مقطورة محملة بـ 465 حامل تكييف بالجيزة

حبس لصين سرقا حقيبة سيدة أثناء سيرها في النزهة

ترشيحاتنا

عمرو أديب عن تتويج الاهلي ببرونزية كأس العالم: فرّح مصر والعالم العربى

تحذير لـ طلاب الجامعات قبل بدء الامتحانات

هل أذكر الله أفضل أم أقرأ القرآن ؟ .. رد مقنع من علي جمعة

أكثر انتشارا.. خبير أوبئة يوضح سيناريوهات الموجة الثالثة لكورونا

الاهلي يتسلم برونزية مونديال الأندية وبايرن ميونخ يصنع ممرا شرفيا

من أول 3 دول بالعالم.. وزيرة الصحة تعلن مفاجأة عن كورونا..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف