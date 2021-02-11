انتحلوا صفة ضباط الشرطة.. ضبط المتهمين بسرقة سيارة نقل محملة بالسجائر في القليوبية





وبالفحص والتحرى تبين أنه أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مستقلا سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء فوجئ باعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فاستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة.





وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق الـمشار إليه ودفعه خارج السيارة ولاذوا بالهرب والعثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثمانية متهمين (7عاطلين وسائق لأربعة منهم معلومات جنائية ). باستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.





وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه أحدهم وقيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.





وأرشدوا عن حمولة السيارة (كراتين السجائر المستولي عليها) داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى علية وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية.

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهمين بسرقة حمولة سيارة نقل محملة بالسجائر. تلقى مأمور مركز كفر شكر بلاغا من سائق بشركة للسجائر يبلغ من العمر 39 سنة بسرقة السيارة قيادته حال سيره بطريق بدائرة المركز.