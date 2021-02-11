أحمد موسى يعلن عن موعد حسم موقف الدراسة بالمدارس والجامعات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللجنة الخاصة بفيروس كورونا ستجتمع يوم الأحد المقبل لبحث ملف عودة المدارس.





وأضاف أحمد موسى، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية، أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب للمواطنين، وسيتم عرض تقارير عن الوضع الوبائي فى مصر وعلى أساسه سيتم اتخاذ القرار.





ولفت إلى أنه تحدث فى حلقة أمس عن عدم تأجيل الدراسة، مؤكدًا: "فى حالة إلغاء الامتحانات لم يتم اعتماد أن الجميع ناجح، ولذلك نطالب بعودة الدراسة".





وأشار إلى أنه فى العام الماضى طالب بتأجيل الدراسة بسبب كورونا، ولكن هذه المرة الإصابات ليست كما كانت فى العام الماضى ولذلك عودة المدارس فى مصلحة الطلاب.





وتساءل أن الطلاب خلال شهر يناير والأيام الماضية من فبراير هل يذاكرون أم يجلسون فى البيت بدون مذاكرة.





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