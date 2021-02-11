ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيثم شعبان بعد الفوز على المحلة: المربع الذهبي ليس نهاية المطاف

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق، أن الفوز على غزل المحلة اليوم، كان هاما جدا في تلك الفترة، مشددا على أن لاعبي سيراميكا كليوباترا، لديهم إصرار كبير وروح عالية في تحقيق الانتصارات دائما، مشيرا إلى أن ذلك ظهر في لقاء اليوم أمام غزل المحلة.

 وحقق سيراميكا كليوباترا فوزا هاما على غزل المحلة، بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأخير، بالجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وأضاف الفريق إلى رصيده ثلاث نقاط جديدة، ليصل إلى النقطة التاسعة عشرة، محتلًا المركز الرابع.

 وقال المدير الفني، إن سيراميكا كليوباترا صادفه سوء توفيق في لقائي أسوان ومصر المقاصة، ولكن روح اللاعبين أعادت الفريق إلى الانتصارات من جديد، بحصد ثلاث نقاط جديدة، أمام خصم قوي ويقدم نتائج جيدة في الدوري الممتاز. 

 وعن تواجد سيراميكا كليوباترا في المربع الذهبي قال هيثم شعبان: "الفريق يخوض أول تجربة له في الدوري الممتاز، وتم بناؤه بشكل سريع في فترة قصيرة، وكان من المهم لنا تجانس اللاعبين بشكل سريع، وتحفيظ فكر الجهاز الفني وطريقة اللعب، والأداء يتحسن بشكل مستمر من مباراة إلى الأخرى، ونحاول تحقيق أفضل النتائج من خلال أفضل أداء، والمربع الذهبي ليس نهاية المطاف". 

 وأردف قائلا: "لدينا بعض الأخطاء التي نحاول تصحيحها في كل مباراة، الفريق يعمل وفق خطة ممنهجة ومدروسة، والجهاز الفني يعمل في إطار علمي حديث، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة، وأن نستمر في تقديم الكرة الهجومية، التي تكسب احترام الجمهور".

 وعن إهدار ركلتي جزاء في مباراتين متتاليتين أمام المقاصة ثم المحلة قال: "أعظم لاعبي العالم يهدرون تلك الركلات، شريف دابو أهدر اليوم، وهو من أفضل لاعبي مصر في تسديد ركلات الجزاء، ولكنه أمر وارد، وسوف نتعامل مع هذا الموقف في قادم الفترات، نمتلك قوة هجومية كبيرة تجبر الخصوم على ارتكاب ركلات الجزاء، لذلك سنتعامل مع هذا الأمر بشكل سريع".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو العينين: تمسكت باستمرار هيثم شعبان كمدير فني لـ سيراميكا كليوباترا

معتز البطاوي يكشف أسس اختيار لاعبي سيراميكا كليوباترا

صالح جمعة: اخترت سيراميكا كليوباترا لكونه نفس فكر النادي الأهلي

أول تعليق من محمد إبراهيم على انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا

أحمد محسن: هدفنا مع سيراميكا كليوباترا المربع الذهبي والمشاركة الإفريقية

بدون راحة.. سيراميكا كليوباترا يستعد لـ المحلة بمعسكر مغلق

ترشيحاتنا

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

تأثيرات صحية رائعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي؟

تحذير لـ طلاب الجامعات قبل بدء الامتحانات

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم

وزيرة الصحة: مصر قدمت مساعدات وأدوية كورونا بـ 4 ملايين دولار

تعرف على القيمة المادية لمكافأة الأهلي بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور