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رياضة

رقم قياسي جديد.. الأهلي أكثر فرق العالم ظهورًا في مونديال الأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بضربات الترجيح بنتيجة 3-2.

وبعد الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج بات أكثر فرق العالم ظهورًا في مونديال الأندية، وأكثر فرق العالم خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي 15 مباراة على مدى مشاركاته المختلفة بالتساوي مع فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا، ويأتي في المركز الثاني فريق ريال مدريد بطل إسبانيا، الذي خاض 12 مباراة على مدى ظهوره في المونديال.

ونجح الأهلي خلال مشاركاته بالمونديال في تحقيق 5 انتصارات ليصبح أكثر فريق إفريقي تحقيقًا للانتصارات، وفي المركز الثالث على مستوى العالم بعد ريال مدريد صاحب 10 انتصارات وبرشلونة الإسباني برصيد 7 انتصارات، ومن خلفهما الأهلي برصيد 5 انتصارات.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الذي تصدى لركلتي ترجيح.
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