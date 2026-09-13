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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يعلن تحسن العلاقات مع الإمارات: اتفقنا على "طي صفحة الماضي "

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
خاطر عبادة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة تشهد تحسناً، مشيراً إلى اتفاقه مع ولي عهد أبوظبي على "طي صفحة الماضي".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الرئيس بيزشكيان، قوله إن "المحادثات مع ولي عهد أبوظبي كانت جيدة واتفقنا على طي صفحة الماضي".

"لا مشكلة لنا مع الإمارات"

وفي مقابلة مع شبكة "إنديا توداي" الهندية على هامش مشاركته في القمة الثامنة عشرة لقادة دول "بريكس" في نيودلهي، نقلتها وكالة "تسنيم"، قال بزشكيان: "نحن لا مشكلة لدينا مع الإمارات. ولا مشكلة لدينا مع أي من دول المنطقة.. مشكلتنا مع القواعد التي تمتلكها أمريكا في هذه الدول، والتي تعتدي منها على بلدنا".

وأضاف: "الإمارات وبقية دول المنطقة إخوتنا.. لقد عشنا وتاجرنا وساعدنا بعضنا البعض عمراً.. أمريكا هي التي أنشأت قواعد هناك، ومنها تقتل أطفالنا وتضرب بنيتنا التحتية وتقصف قادتنا وعلماءنا".

واعتبر أن واشنطن "تأخذ نفط ومعادن المنطقة، وفي المقابل تعطيهم أسلحة وصواريخ لتخويفنا من بعضنا البعض وإثارة العداء بيننا حتى نتخاصم".

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران لديها الآن "علاقات جيدة مع دولة الإمارات ويمكننا تطويرها"، وكذلك مع السعودية وقطر وباكستان.

وتابع: "نحن أنفسنا يمكننا أن نتعاون مع دول الجوار ونطبق السلام والأمن في المنطقة، ونساعد شعوبنا ونعيد ازدهار الاقتصاد والثقافة".

ووصف بزشكيان علاقات بلاده مع الجيران عموماً بأنها "ودية"، معتبراً أن البيان المشترك الصادر عن قمة "بريكس" بشأن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط لا تعوقه أي خلافات مع أبوظبي.

العلاقت مع الهند

وفيما يخص العلاقات مع الهند، أكد بيزشكيان استعداد إيران لإحياء دورها التاريخي كـ"ملتقى يربط الجنوب بالشمال والشرق بالغرب"، مشيراً إلى أهمية ميناء تشابهار كمسار "أسهل وأكثر اقتصادية" للتجارة والاتصالات الإقليمية.

وقال: "إيران كانت مساراً على طريق الحرير، ومن هذه المسارات تشكلت اتصالات الثقافات.. ونحن مستعدون تماماً لإعادة إحياء هذا المسار ومدّ يد العون لبعضنا البعض".

الرئيس الإيراني بيزشكيان الإمارات وكاة تسنيم

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