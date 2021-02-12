ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن: سنحصل على 300 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أشهر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستحصل على 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنهاية يوليو المقبل. 

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي: وقعنا عقدًا لشراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر، و100 مليون جرعة أخرى من لقاح شركة مودرينا". 

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية وافقت على جميع طلبات تصدير لقاحات كورونا إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ودول الخليج العربية.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي منح 37 ترخيصا لتصدير اللقاحات إلى 21 دولة في الفترة بين 30 يناير والعاشر من فبراير.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف