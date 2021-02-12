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تكنولوجيا

الذاكرة ممتلئة.. فى 4 خطوات فقط وداعا لهذه الجملة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:00 ص
الذاكرة ممتلئة..
الذاكرة ممتلئة.. فى 4 خطوات فقط وداعًا لهذه الجملة
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شيرين عادل
تعد مشكلة إمتلاء الذاكرة الداخلية للهاتف واحدة من أكثر المشاكل التى تؤرق أصحاب الهواتف الذكية، وقد تدفعهم لشراء هواتف أخري و الإستغناء عن هواتفهم القديمة، او اللجوء لحل أخر أشد قسوة و هو مسح بياناتهم القديمة بما فيها من ملفات هامة و اخري تتضمن ذكريات.

و تعد هذه المشكلة الأبرز لأصحاب هواتف أندرويد، وهي نتيجة طبيعية جراء التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي عليها الهواتف، وفي كثير من الأحيان نجد صعوبة في إمكانية حذفها.

وهذه الطرق يمكن من خلالها تفريغ مساحة في ذاكرة الهاتف.

1- نقل التطبيقات إلى بطاقة SD Card حيث نقل التطبيقات من الذاكرة الداخلية إلى الذاكرة الخارجية المنفصلة، عن طريق تحميل تطبيق APP TO SD.

2-  تحديد التطبيقات التي تستهلك الذاكرة بمعنى أن هناك عدد كبير من التطبيقات الافتراضية على الهاتف وتستغل مساحة كبيرة.

3- حذف المحتوى الأوفلاين، حيث تسمح بعض التطبيقات بحفظ محتوى على هاتفك لكي تتمكن من مشاهدتة والاستمتاع به في وضع الأوفلاين، مثل Spotify و أنغامي و ساوندكلاود.

4_ توجه إلى التطبيقات وتأكد من عمل إزالة Uninstall لجميع التطبيقات التي لا تحتاج إليها، ستجد عددًا كبيرًا من تطبيقات لا تستخدمها من الأساس و تستحوذ على ذاكرة هاتفك.

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