ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد ساندي التونسية.. تعرف على عمرها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:56 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
تحتفل الفنانة ساندي التونسية اليوم،، بعيد ميلادها الـ 40 فهي من مواليد 12 فبراير 1981 وقد بدأت مشوارها الفني منذ أكثر من 15 عامًا. 

وتحاول ساندي فرض حالة من الخصوصية على حياتها العائلية وترفض نشر صور لابنتها الوحيدة آفا الأمر الذي عرضها لانتقادات كثيرة.

وقالت في تصريح خاص: "عندما حجبت وجه ابنتي من صورها معي تعرضت لانتقادات كثيرة والبعض سخر مني وزعم أن ابنتي قبيحة والبعض الآخر زعم أنني أخشى من الحسد".

وأضافت: "عدم نشر صور لابنتي لرغبتي في الحفاظ على خصوصيتها كما أنني أحترم طفولتها ولكن عندما تكبر سيكون لها الحرية الكاملة في نشر صورها".

ساندي شاركت في بطولة عدة أفلام منها خيانة مشروعة ومحطة مصر وظرف طارق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ساندي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

موجز السوشيال ميديا: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها... عصام الحضري يوجه رسالة لابنته بعد خطوبتها... صورة نادرة لـ أحمد فهمي برفقة شقيقته

عيد ميلاد ينهى الخلاف بين ساندي وهنا الزاهد

أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت

شاهد | درة تنشر صورة نادرة من طفولتها

شاهد.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

ترشيحاتنا

تحذير لـ طلاب الجامعات قبل بدء الامتحانات

محمد شريف بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: فخور جدا بوجودي في النادي الأهلي

المسحة سلبية.. تعافي صبري فواز من فيروس كورونا

هل يجوز إهداء الصلاة على النبي للميت؟.. الإفتاء توضح

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها