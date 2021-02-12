صباح البلد يقدم التحية للنادي الأهلي وللحارس محمد الشناوي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن النادي الأهلي بالأمس كان سببا في فرحة ملايين من الجماهير المصرية، معقبة: أهلاوية أنا والفخر ليا..فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرده قليل".



وقدمت لميس سلامة تحية خاصة للحارس الأمين الأخطبوط محمد الشناوي، معقبة: حارس كبير وقام بدور كبير للغاية وكان سببا في الفوز بالأمس..شكرا لكم جميعا.





وتابعت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صباح البلد": نادي القرن بالأمس لم يخذل جماهيرة والجماهير المصرية، معقبة: مباراة الأمس كانت في غاية الأهمية ولكنه النادي الأهلي استطاع أن يجتاز تلك المباراة بضربات الترجيح.





وأضاف الإعلامي محمد جاد، مبروك البرونزية لجماهير مصر، معقبا: الحارس محمد الشناوي وكتيبته فرحونا بالأمس من خلال حصد البرونزية.





وقدمت لميس سلامة تحية خاصة للحارس الأمين الأخطبوط محمد الشناوي، معقبة: حارس كبير وقام بدور كبير للغاية وكان سببا في الفوز بالأمس..شكرا لكم جميعا.



