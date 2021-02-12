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صباح البلد يقدم التحية للنادي الأهلي وللحارس محمد الشناوي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:25 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن النادي الأهلي بالأمس كان سببا في فرحة ملايين من الجماهير المصرية، معقبة: أهلاوية أنا والفخر ليا..فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرده قليل".

وقدمت لميس سلامة تحية خاصة للحارس الأمين الأخطبوط محمد الشناوي، معقبة: حارس كبير وقام بدور كبير للغاية وكان سببا في الفوز بالأمس..شكرا لكم جميعا.

وتابعت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد": نادي القرن بالأمس لم يخذل جماهيرة والجماهير المصرية، معقبة: مباراة الأمس كانت في غاية الأهمية ولكنه النادي الأهلي استطاع أن يجتاز تلك المباراة بضربات الترجيح.

وأضاف الإعلامي محمد جاد، مبروك البرونزية لجماهير مصر، معقبا: الحارس محمد الشناوي وكتيبته فرحونا بالأمس من خلال حصد البرونزية.

وقدمت لميس سلامة تحية خاصة للحارس الأمين الأخطبوط محمد الشناوي، معقبة: حارس كبير وقام بدور كبير للغاية وكان سببا في الفوز بالأمس..شكرا لكم جميعا.

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