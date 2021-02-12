سرقوا حمولة سجائر.. حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة بالقليوبية

أمرت نيابة كفر شكر بحبس 4 متهمين ضمن أفراد تشكيل عصابى انتحلو صفة ضباط الشرطة لسرقة حمولة سيارة من السجائر ومبلغ 285 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيق.









كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين المشتركين فى حادث السرقة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





واعترف المتهمون خلال التحقيقات التى أجريت معهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه أحدهم وقيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.





وأرشدوا المتهمون عن حمولة السيارة (كراتين السجائر المستولي عليها) داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى علية وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد تلقيه بلاغا من سائق بشركة للسجائر مقيم ببنى سويف 39 سنة تضمن سرقة سيارة قيادته حال سيره بطريق بنها المنصورة بدائرة المركز، قادما من محافظة دمياط مستقلا سيارة نقل بصندوق مغلق بداخله 100 كرتونة سجائر، ومبلغ 285 ألف جنيه تم تحصيله من أحد العملاء





بالفحص والتحرى تبين أنه أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مستقلا سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء فوجئ باعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فاستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة.





وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق الـمشار إليه ودفعه خارج السيارة ولاذوا بالهرب والعثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي.





وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بأمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثمانية متهمين (7عاطلين وسائق لأربعة منهم معلومات جنائية ) باستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.