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منوعات

تفاصيل مؤلمة .. الحكم على أردنية قتلت ابن زوجها بالماء المغلي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:13 ص
الحكم على أردنية
الحكم على أردنية قتلت ابن زوجها بالماء المغلي
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يارا زكريا
أيدت المحكمة العليا الأردنية حكما بالسجن 20 عاما على سيدة قتلت ابن زوجها الرضيع البالغ من العمر عامين بطريقة قاسية تضمن وضعه في حمام مملوء بالماء المغلي.

قامت السيدة التي لم يكشف عن اسمها بهذه الجريمة البشعة بعد خلاف شديد مع زوجها الذي طلب منها تربية أطفاله البالغين من العمر أربع سنوات وسنتين على الترتيب. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية قررت زوجة الأب الانتقام لإجبارها على رعاية الأطفال بقتل ابن زوجها الصغير والذي لم تنقله من الماء المغلي إلا بعد أن بدأ بالصراخ.

نقل بعد الرضيع الصغير إلى أقرب مستشفي مصابًا بحروق من الدرجة الأولى ليتوفى  بعد أسبوعين متأثرا بحروقه، كما ورد في تفاصيل حكم المحكمة علي السيدة بالسجن لمدة 20 عاما. 

وأكدت هيئة المحكمة أن زوجة الأب كانت تضرب الأطفال في كثير من الأحيان وتسيء معاملتهم قبل الحادث الصادم أوائل عام 2018 والتي طعن فريقها القانوني عام 2019 على الحكم، لكن المحكمة أيدته، أمس الخميس.

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