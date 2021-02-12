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مكفرات الكذب في القرآن الكريم..وزارة الأوقاف تجيب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:45 ص
محمد عيد كيلاني،
محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف
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إسراء صبري
قال محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن الصدق ينجي صاحبه دائما، كما أن الصدق يعد من أقصر الطرق التي تؤدي إلى الفوز بالجنة، مشددا على ضرورة أن يكون الفرد صادق مع نفسه وربه.


واسترسل "كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكذب كلمة غير محببه إلى النفس السوية، كما أن الكذب يعد تزييف للحقائق، منوها إلى أن المسلم مطالب بتجنب الكذب، مسترسلا: الكذب يهدي إلى الفجور ومن ثم إلى النار.

وأكمل: يجب علينا أن نقتدي بالصادقين، وأن نعود أنفسنا على الصدق قولا وفعلا.


وأضاف: النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على ضرورة التعامل بالصدق بين الناس وخاصة في البيع والشراء، معقبا: النبي صلى الله عليه سلم لخص الصدق في أنه "المنجي" أي أن الصدق دائما ما ينجي صاحبه.
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