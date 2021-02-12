مدرسة المتفوقين بجمصة ضمن أفضل 15 مدرسة على مستوى العالم فى تحدى الجدول الدورى للكيمياء فى عام 2020

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفوز الذي حققه طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا STEM بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية لكونها ضمن افضل مدارس على مستوى العالم مشاركة فى تحدى الجدول الدورى عام 2020.

و اوضح محافظ الدقهلية بان الاتحاد الدولى للكيمياء البحته والتطبيقية واكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أعلن عن فوز مدرستين من مصر وهما مدرسة المتفوقين للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا بمدينة جمصة ومدرسة القليوبية بالعبور ضمن المدارس الفائزة فى تحدى الجدول الدورى فى عام 2020، حيث قامت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا باعداد النسخة العربية من هذا التحدى وكانت اللغة العربية اول لغة بعد الانجليزية يتم اطلاق التحدى بها لاعطاء الفرصة للشباب المصرى والعربى فى المشاركة فى هذه الاحتفالية الدولية ومنحهم فرصة مساوية فى التواجد الدولى ولكى لا تشكل اللغة عائقا امامهم .

وقد اشاد محافظ الدقهلية بهذه الخطوة التى تؤكد تفوق ونبوغ ابناء الدقهلية مؤكدا ان محافظة الدقهلية رائدة فى التفوق والنبوغ انجبت لمصر والعالم العديد من الشخصيات الاعلام الذين اثروا جوانب الحياة الثقافية والفكرية والعلمية والادبية والفنية والسياسية والدينية.

واشار الى ان حصول احدى مدارس الدقهلية على مركز متقدم مع 15 مدرسة على مستوى العالم يؤكد استمرار الدقهلية فى انجاب المتميزين والاعلام بفضل جهود القائمين على العملية التعليمية.

وجدير بالذكر ان الاتحاد الدولى للكيمياء البحته والتطبيقية سوف يقوم باهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقعا علية من فائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.