خلال فبراير.. المطربة مادونا تعلن عن طرح أول أغنية





قالت الفنانة الشابة مادونا، أحد أعضاء فرقة وودن باند الموسيقية، إن الحفلات يتم تجهيزها خلال فترات كبيرة، معقبة: "حفلة اليوم استغرقت أكثر من شهرين لتنظيمها..الفرقة تقوم بإقامة الحفلات كل شهرين أو شهر.





وتابعت "مادونا" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": اختيار الأغاني يأتي وفقا لنوعية الجمهور المتواجد، معقبة: الأغاني التي تقوم باختيارها يجب أن تكون معبرة تماما عما تشعر به.





واسترسلت: أول أغنية خاصة بي ستتواجد في الأسواق خلال هذا الشهر، معقبة: " التواجد على المسرح أمام الجمهور له رهبة وتوتر ولكنه ينكسر مع الوقت".



