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توك شو

خلال فبراير.. المطربة مادونا تعلن عن طرح أول أغنية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:02 ص
الفنانة الشابة مادونا
الفنانة الشابة مادونا
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إسراء صبري

قالت الفنانة الشابة مادونا، أحد أعضاء فرقة وودن باند الموسيقية، إن الحفلات يتم تجهيزها خلال فترات كبيرة، معقبة: "حفلة اليوم استغرقت أكثر من شهرين لتنظيمها..الفرقة تقوم بإقامة الحفلات كل شهرين أو شهر.

وتابعت "مادونا" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": اختيار الأغاني يأتي وفقا لنوعية الجمهور المتواجد، معقبة: الأغاني التي تقوم باختيارها يجب أن تكون معبرة تماما عما تشعر به.

واسترسلت: أول أغنية خاصة بي ستتواجد في الأسواق خلال هذا الشهر، معقبة: " التواجد على المسرح أمام الجمهور له رهبة وتوتر ولكنه ينكسر مع الوقت".

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