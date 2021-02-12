محمد شريف يحتفل ببرونزية كأس العالم للأندية

احتفل محمد شريف لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم الأندية، بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏ونشر محمد شريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور له من المباراة، وعلق عليها قائلا :"‬‏‪حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود ف نادي كبير زي النادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي احسن وافضل للنادي مبروك لجمهور النادي الاهلي مبروك اللاعيبه الرجاله ثالث عالم".

‬‏‪

وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.