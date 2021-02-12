ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد شريف يحتفل ببرونزية كأس العالم للأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

احتفل محمد شريف لاعب النادي الأهلي بالتتويج  ببرونزية كأس العالم الأندية، بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏ونشر محمد شريف  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور له من المباراة، وعلق عليها قائلا :"‬‏‪حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود ف نادي  كبير زي النادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي احسن وافضل للنادي مبروك لجمهور النادي الاهلي مبروك اللاعيبه الرجاله ثالث عالم".
‬‏‪
وتوج النادي الاهلي،  امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد يهنئ الاهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية

نبيل الحلفاوي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم الأندية

مؤمن زكريا يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

هاني رمزي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: فرحتوا الشعب المصرى

ألف مبروك.. ياسر إبراهيم يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم

سجل يا تاريخ.. شريف عبد الفضيل يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

اشتعال الأجواء مع إيران.. إسرائيل تعين قائدا جديدا للمخابرات العسكرية استعدادًا للحرب

تفاصيل مؤلمة .. الحكم على أردنية قتلت ابن زوجها بالماء المغلي

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أفضل ذكر بعد صلاة الفجر.. لا تتردد في ترديده يوميا

مصرع 5 وإصابة 30 في حادث تصادم عشرات المركبات بولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

مدرب مولودية الجزائر يكشف لـ صدى البلد عن خطته أمام الزمالك

Advertisements

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

أحمد فتحي مهنئا لاعبي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: مبروك يا رجالة

مدرب مولودية الجزائر يكشف لـ صدى البلد عن خطته أمام الزمالك

بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد

أول تعليق من حسين الشحات عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور