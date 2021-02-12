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أخبار العالم

رئيس الوزراء الليبي يبدأ مشاورات تشكيل أعضاء حكومته الجديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:03 ص
عبدالحميد دبيبة
عبدالحميد دبيبة
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محمد عثمان
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، بدء المشاورات لتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة.

وأكد المكتب الإعلامي على التزام دبيبة بالإطار الزمنى المحدد في خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها بجنيف، وفقًا لموقع "ليبيا-24".

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من اجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.

في غضون ذلك، التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في مدينة بنغازي قادما من أثينا.

وأكد حفتر، خلال اللقاء، دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي، مشددا على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، في ديسمبر المقبل.
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