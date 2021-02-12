الحلقة الـ44 من جمال الحريم تتصدر مؤشرات جوجل





وكان الفنان صلاح عبد الله، قد شارك جمهوره صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر صلاح عبد الله في الصورة من كواليس مسلسل "جمال الحريم".





وحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.









تصدرت الحلقة الـ44 من مسلسل "جمال الحريم" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.