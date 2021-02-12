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رياضة

لجنة الحكام فى ورطة بسبب معسكر الـ var بالدوري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:12 ص
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسري غازي
تواجه لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أزمة حقيقية فى تحديد موعد لإقامة معسكر حكام تقنية الفيديو المعروفة ب var.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إنه لم يتم تحديد موعد لإقامة معسكر حكام ال var بالدورى الممتاز.

وأشار إلى أن مباريات الدوري الممتاز تعاني بشدة جراء العدد المحدود من الحكام الحاصلين على رخصة ال var والاستعانة بخدماتهم.

وشدد على أن لجنة الحكام الرئيسية تعاني جراء عدم القدرة على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الvar تمهيدا لمنح عناصر جديدة الرخصة الخاصة بها.

وأوضح أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وضعت ضمن أجندتها إقامة معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الدولية فى شهر مارس الا أنها تواجه عقبات منع اى تجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

لفت إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة تبحث عن مخرج لازمة النقص العددي فى حكام الفيديو فى ظل اللجوء إلى الاستعانة بعناصر شابة صدرت عنها أخطاء جسيمة لدى الدفع بها ضمن اطقم قضاة الملاعب فى تقنية الفيديو فى مباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الماضية.
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