بعثة الأهلى تغادر الدوحة في طريقها للقاهرة.. ومصر للطيران تستقبلها بالورود والشيوكولاتة

أقلعت منذ قليل، من مطار الدوحة، طائرة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وعلى متنها بعثة النادى الأهلى، قادمة إلى البلاد عقب المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية وحصول الفريق على المركز الثالث والميدالية البرونزية.





ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلى، إلى مطار القاهرة بعد ظهر اليوم، الجمعة، على متن رحلة خاصة رقم MS3201 تابعة لشركة مصر للطيران القادمة من مطار الدوحة.





وحرصت مصرللطيران على استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي على متن الطائرة بالورود والشيكولاته التي تحمل شعار مصر للطيران والمارد الأحمر كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد.





جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولي في عام 2005 باليابان.





وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي، شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.





وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.