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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي في سوهاج

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:02 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أنغام الجنايني
أصيب ٤ أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد إثر انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام هيئة قضايا الدولة بمحافظة سوهاج


وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، بانقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام هيئة قضايا الدولة دائرة القسم، ووجود مصابين. 

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من: مينا أشرف جوهر ١٨ عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، مينا امجد نجيب ١٨ عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جورج محلب صليب ١٨ عامًا، مصاب بنزيف في المخ، اندرو وحيد جرجس ١٨ عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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