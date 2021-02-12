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أخبار العالم

السودان: قرارات وشيكة لاعتقال عناصر النظام السابق في دارفور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:49 م
الرئيس السوداني المخلوع
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
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محمد عثمان
اعلن والي شمال دارفور السودانية، محمد حسن عربي، اليوم الجمعة، أن الأيام القادمة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام السابق بالولاية وذلك في إطار إنفاذ فوري لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المنحل في حاضرة الولاية والمحليات للحد من مخططاتهم وأعمالهم التخريبية.

وقال عربي لدي خلال اجتماع بالأمانة العامة للحكومة السودانية مع تجمع المهنيين بالولاية، إن حكومته تمتلك معلومات كافية، عن خطط وأنشطة أعضاء الحزب المنح، والتي لتي قال عربي إنها تسعى للقيام بأعمال تخريبية تتضمن حرق ونهب المرافق العامة والأسواق وإرهاب المواطنين العزل بما يجافي نسق الاحتجاجات التي درجت عليها قوى الثورة الحية، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأعلن إعفاء المديرين التنفيذيين لمحليات الفاشر وسرف عمرة وكبكابية والواحة، مضيفا أن تلك الخطوات ستشكل مدخلا وحافزآ للدفع بعملية الإصلاح والتغيير وتحسين الأداء المؤسسي للدولة التي قال إنها تتطلب تكامل الأدوار لتحقيق شعارات الثورة وأهدافها.

وقدم عربي شرحآ وافيا لتجمع المهنيين عن مجمل الأوضاع الامنية والخدمية بالولاية والتحديات الكبيرة التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، مثمنا في ذات الوقت جهود وأدوار تجمع المهنيين وتضحياتهم الكبيرة إبان قيام ثورة ديسمبر. 
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