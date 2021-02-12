هندسة القاهرة: قبول الأعذار المقدمة.. وإجراء الامتحانات حضوريا

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية ستقبل طلبات الأعذار المقدمة من قبل الطلاب أثناء الامتحانات.





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم قبول الأعذار وفقًا للشروط المعروفة ، حيث يقدم الطالب كافة الأوراق الرسمية، ولكن بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة .





وأضاف "عبد الفتاح" أنه سيتم إجراء الامتحانات للطالب بعد تعافيه ، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة ، لأن هذا سيكون عذر طبي في هذه الحالة .





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وأشار إلى أن الكلية ستتخذ كافة إجراءات العزل الفوري عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، حيث يوجد عيادة إضافية بالكلية ، وبها كوادر طبية للتعامل مع أي حالات اشتباه .





ويتم تحويل الطالب المشتبه بإصابته على مستشفى الطلبة ، لإجراء الفحوصات اللازمة عليه ومعرفة مدى حالته الصحية .





وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد أوضح ، أن الامتحانات ستعقد بالكلية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، إعتبارًا من يوم 20 من الشهر الجاري .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستتم حضوريا في مقر الكلية لطلاب المرحلتين ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة .







