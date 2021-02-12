في ذكري ميلادها.. هل أسلمت ماري منيب وما عدد أولادها؟

يحي اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة ماري منيب والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني .







فى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن ماري منيب:





1-اسمها بالكامل ماري سليم حبيب نصرالله واسمها الفني ماري منيب.





2- ولدت فى بيروت بالشام فى 12 فبراير 1905.





3-جاءت مع أسرتها إلى مصر وسكنت في حي شبرا بمدينة القاهرة، وبدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة، كانت بدايتها كراقصة في الملاهي، ومغنية.





4- وصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، ذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة، وأدت الدور في أفلام "حماتي ملاك، الحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".









5- زيجتها الثانية كانت من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنتا وعاشت "ماري" مع أسرته المسلمة، حيث تأثرت بالطقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن الذي كان يُتلى كل يوم في منزل حماتها، وكانت تشرح لها حماتها معاني السور، وحفظت بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة.



