لو عربيتك أوتوماتيك.. نصائح للحفاظ على الفتيس لأطول فترة

4-ضرورة تغيير زيت الحركة كل 100 ألف كيلو ، مع الكشف باستمرار عليه وتزويده في حالة نقصه.





يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للحفاظ على الفتيس الاوتوماتيك .1-حاول الأبتعاد عن استخدام وضع الـP في الإشارات الطويلة أو عند الركن .2-احذر من ترك السيارة على وضع الـD، وهو القيادة مدة تزيد عن دقيقة .3- احذر من الضغط على دواسة الوقود أثناء وجود السيارة على وضع الـ .N5- احذر من عدم الانتقال من وضع إلى آخر أثناء سير السيارة حتى وإن كانت الحركة بسيطة .6-يجب الاعتماد على إيقاف السيارة بواسطة الفرامل فقط ، عدم استخدام ناقل الحركة .7- تجنب الضغط على الفرامل عند التغيير بين النقلات .