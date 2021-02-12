لو عربيتك أوتوماتيك.. نصائح للحفاظ على الفتيس لأطول فترة

انتشرت السيارات الاوتوماتيك بشكل كبير في الشوارع نظرا لسهولة التعامل معها في القيادة اليومية وفي الطرقات المزدحمة ، لذلك يعتبر ناقل حركة السيارة أو " الفتيس " هو اكثر عرضة للتهالك إذ لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.
يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للحفاظ على الفتيس الاوتوماتيك .
1-حاول الأبتعاد عن استخدام وضع الـP في الإشارات الطويلة أو عند الركن .
2-احذر من ترك السيارة على وضع الـD، وهو القيادة مدة تزيد عن دقيقة .
3- احذر من الضغط على دواسة الوقود أثناء وجود السيارة على وضع الـ .N
6-يجب الاعتماد على إيقاف السيارة بواسطة الفرامل فقط ، عدم استخدام ناقل الحركة .
7- تجنب الضغط على الفرامل عند التغيير بين النقلات .
1-حاول الأبتعاد عن استخدام وضع الـP في الإشارات الطويلة أو عند الركن .
2-احذر من ترك السيارة على وضع الـD، وهو القيادة مدة تزيد عن دقيقة .
3- احذر من الضغط على دواسة الوقود أثناء وجود السيارة على وضع الـ .N
4-ضرورة تغيير زيت الحركة كل 100 ألف كيلو ، مع الكشف باستمرار عليه وتزويده في حالة نقصه.
5- احذر من عدم الانتقال من وضع إلى آخر أثناء سير السيارة حتى وإن كانت الحركة بسيطة .
6-يجب الاعتماد على إيقاف السيارة بواسطة الفرامل فقط ، عدم استخدام ناقل الحركة .
7- تجنب الضغط على الفرامل عند التغيير بين النقلات .