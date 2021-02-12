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سيارات

لو عربيتك أوتوماتيك.. نصائح للحفاظ على الفتيس لأطول فترة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
انتشرت السيارات الاوتوماتيك بشكل كبير في الشوارع نظرا لسهولة التعامل معها في القيادة اليومية وفي الطرقات المزدحمة ، لذلك يعتبر ناقل حركة السيارة أو " الفتيس " هو اكثر عرضة للتهالك إذ لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للحفاظ على الفتيس الاوتوماتيك .

1-حاول الأبتعاد عن استخدام وضع الـP  في الإشارات الطويلة أو عند الركن .

2-احذر من ترك السيارة على وضع الـD، وهو القيادة مدة تزيد عن دقيقة .

3- احذر من الضغط على دواسة الوقود أثناء وجود السيارة على وضع الـ .N

4-ضرورة تغيير زيت الحركة كل 100 ألف كيلو ، مع الكشف باستمرار عليه وتزويده في حالة نقصه.

5- احذر من عدم الانتقال من وضع إلى آخر أثناء سير السيارة حتى وإن كانت الحركة بسيطة .

6-يجب الاعتماد على إيقاف السيارة بواسطة الفرامل فقط ، عدم استخدام ناقل الحركة .

7- تجنب الضغط على الفرامل عند التغيير بين النقلات .
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