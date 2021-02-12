فحص 600 مواطن من الفئات الأكثر احتياجا ضمن قافلة نور حياة بـ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة "والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.





وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم فحص 600 مواطن من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الثالثة والعشرون بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.





وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أن القافلة الثالثة والعشرون استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا ، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفًا أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.



