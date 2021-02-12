بتكلفة 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى انشاء وطرح عدد 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 883 فصل دراسي بتكلفة اجمالية بلغت 318 مليون و939 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والتي يجري تنفيذها من خلال فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





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وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجري تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى كما تم العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الابنية التعليمية فرع أسيوط أن خطة الهيئة بمبادرة حياة كريمة تضمنت انشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى ان المرحلة الثانية تشمل 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصل وبتكلفة 135 مليون جنيه.



