قصة تأسيس تاتا موتورز أشهر شركة سيارات على مستوى العالم

تاتا موتورز



يعتبر الرئيس الحالية لمجموعة تاتا هو راتان تاتا ، والذي تولى رئاسة الشركة عام 1991 ، ويعد واحدا من الشخصيات التجارية الدولية الكبرى ، وفي 9 فبراير 2011 شهدت الشركة حريق ضخم تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة واحدة.











