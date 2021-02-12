قصة تأسيس تاتا موتورز أشهر شركة سيارات على مستوى العالم

تعتبر شركة تاتا موتورز هي شركة متعددة الجنسيات ، ومقرها مومباي بالهندي ، وتعد هي أكبر مصنع للسيارات الشخصية ، والسيارات التجارية في الهند .
تحتل تاتا موتورز وفقا لإحصائيات جمعية تحسين المحاصيل الزراعية العضوية للعام 2006 المرتبة الـ20 كأكبر مصنع للسيارات في العالم في إنتاج القاطرات قبل أن تبدأ في العام 1945 ، وذلك بالتعاون مع شركة ديملر بنز .
وتم إدراج شركة تاتا في بورصة نيويوك للاوراق المالية عام 2004 ، وفي عام 2005 ، وكانت من أكبر 10 شركات تجارية في الهند ، وفي عام 2004 اشترت وحدة إنتاج الشاحنات في دايو ، وأصبج تاتا دايو للسيارات التجارية
كما أنها تملك حاليا عدة ماركات مثل جاجوار وروفر،ولدى شركة تاتا عمليات في اكثر من 80 بلدا حول العالم ، وتصدر منتجاتها وخدماتها إلى الشركات في 80 دولة .
كما تضم 114 شركة والشركات التابعة لها في ثمانية قطاعات الأعمال، الشركات التي تشكل جزءا رئيسيا من المجموعة هي تاتا ستيل تاتا موتورز .
يعتبر الرئيس الحالية لمجموعة تاتا هو راتان تاتا ، والذي تولى رئاسة الشركة عام 1991 ، ويعد واحدا من الشخصيات التجارية الدولية الكبرى ، وفي 9 فبراير 2011 شهدت الشركة حريق ضخم تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة واحدة.
كما تضم 114 شركة والشركات التابعة لها في ثمانية قطاعات الأعمال، الشركات التي تشكل جزءا رئيسيا من المجموعة هي تاتا ستيل تاتا موتورز .
يعتبر الرئيس الحالية لمجموعة تاتا هو راتان تاتا ، والذي تولى رئاسة الشركة عام 1991 ، ويعد واحدا من الشخصيات التجارية الدولية الكبرى ، وفي 9 فبراير 2011 شهدت الشركة حريق ضخم تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة واحدة.