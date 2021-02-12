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أصل الحكاية

قصة تأسيس تاتا موتورز أشهر شركة سيارات على مستوى العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:39 م
راتان تاتا
راتان تاتا
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أماني نوار

تعتبر شركة تاتا موتورز هي شركة متعددة الجنسيات ، ومقرها مومباي بالهندي ، وتعد هي أكبر مصنع للسيارات الشخصية ، والسيارات التجارية في الهند .

 تحتل تاتا موتورز وفقا لإحصائيات جمعية تحسين المحاصيل الزراعية العضوية للعام 2006 المرتبة الـ20 كأكبر مصنع للسيارات في العالم في إنتاج القاطرات قبل أن تبدأ في العام 1945 ، وذلك بالتعاون مع شركة ديملر بنز .

وتم إدراج شركة تاتا في بورصة نيويوك للاوراق المالية عام 2004 ، وفي عام 2005 ، وكانت من أكبر 10 شركات تجارية في الهند ، وفي عام 2004 اشترت وحدة إنتاج الشاحنات في دايو ، وأصبج تاتا دايو للسيارات التجارية 

كما أنها تملك حاليا عدة ماركات مثل جاجوار وروفر،ولدى شركة تاتا عمليات في اكثر من 80 بلدا حول العالم ، وتصدر منتجاتها وخدماتها إلى الشركات في 80 دولة .


كما تضم 114 شركة والشركات التابعة لها في ثمانية قطاعات الأعمال، الشركات التي تشكل جزءا رئيسيا من المجموعة هي تاتا ستيل تاتا موتورز .

يعتبر الرئيس الحالية لمجموعة تاتا هو راتان تاتا ، والذي تولى رئاسة الشركة عام 1991 ، ويعد واحدا من الشخصيات التجارية الدولية الكبرى ، وفي 9 فبراير 2011 شهدت الشركة حريق ضخم تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة واحدة.





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