انطلاق المرحلة قبل الأخيرة بمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن والابتهالات

انطلقت اليوم بنادى العمال الرياضى تصفيات المرحلة قبل الأخيرة من منافسات مسابقة بورسعيد الدولية فى حفظ القران الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الرابعة.





ومن المنتظر انطلاق المرحلة الاخيرة الاثنين القادم بالمركز الثقافى فى بورسعيد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتستمر الفاعليات حتى الخميس من نفس الاسبوع .





وتحمل هذه الدورة اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصرى شيخ عموم القارئ المصرية الأسبق وتحت شعار الأزهر منارة العلم والعلماء فى العالم الاسلامى، شارك فى تصفيات اليوم 40 متسابقا من مختلف محافظات مصر ويتنافسون فى الفرع الاول وهو حفظ القران الكريم كاملا بروايتين.

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ويشارك فى هذه الدورة 25 متسابق يمثلون 20 دولة بالإضافة إلى 35 متسابق مصرى يمثلون محافظات مصر المختلفة ويتناسب المتسابقون فى أربعة افرع هى القران كاملا بروايتين للشباب وبراوية واحدة للفتيات والفرع الثالث هو الاصوات الحسنة والرابع النشادر والالتهاب الدينى.



