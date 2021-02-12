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حوادث

حريق يلتهم فدانيّ قصب فى قنا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:49 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق شب في 2 فدان و 18 قيراطا مزروعة بالقصب فى نجع البركه بمركز نقاده.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، باندلاع حريق فى مساحة كبيرة مزروعة بمحصول القصب فى نجع البركه.


وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، و فريق بقيادة النقيب أسامه العباسى، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.


وتبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ 2 فدان و 18 قيراطا مزروعة بقصب السكر، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وجود أى إصابات بنطاق الحريق.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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